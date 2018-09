Der türkischstämmige Publizist und Initiator einer Twitter-Aktion gegen Alltagsrassismus, Ali Can, plädiert dafür, auf die sogenannten besorgten Bürger zuzugehen. Nicht jeder sei ein Rassist, der in Chemnitz mitmarschiert sei, sagte Can im Deutschlandfunk. Wenn die Menschen aber das Gefühl hätten, dass die abgestempelt und verurteilt würden, gingen sie dorthin, wo sie vermeintlich hingehörten.

Es fehlt ein Raum zur Trauer und zum Dialog, kritisierte Can die Entwicklung nach den Chemnitz-Demonstrationen. Der Begründer des Hashtags #MeTwo forderte im Deutschlandfunk, man solle das Vertrauen der besorgten Bürger zurückgewinnen. Can erklärte, es müsse ein Bürgerforum geben, in dem sich die Menschen informieren und miteinander austauschen könnten - als geeignetes Mittel gegen Rassismus. Viele Fakten würden die Menschen nicht erreichen. Zum Beispiel wüssten die wenigsten, dass der ermordete Mann in Chemnitz ein linker Aktivist gewesen sei. Auch ein Raum für Trauer müsse geschaffen werden, diesen hätte es im Fall von Chemnitz nicht gegeben, so Can.



Der Journalist mit türkischen Wurzeln stellt sich die Frage, wie man den "besorgten Bürgern" zeigen könne, dass es der falsche Weg sei, Schulter an Schulter mit Rechtsextremen zu demonstrieren. Er sieht auch Fehler in der Politik. Sachsen habe strukturelle Probleme mit Rechtsextremismus, doch diese würde verharmlost. Wenn sich nichts ändere, erwarte er künftig "immer wieder Ausschreitungen", sagte Can.



Der Publizist betonte, in Chemnitz sei eine rote Linie überschritten worden. Wegen seines Migrationshintergrunds würde er sich nur noch in Begleitung dorthin trauen. Wichtig sei es, mehr politische Bildung zu vermitteln und die Institutionen zu stärken. Die Polizei müsse wieder eine Instanz sein, die respektiert werde.