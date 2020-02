Publizist Wolf Lotter Warum Nachfolger scheitern

Dass Übergänge auf Nachfolger - sei es in Politik, Sport oder Kultur - so oft scheitern, liegt nach Ansicht des Journalisten Wolf Lotter an dem Kontinuitätsbedürfnis der Mächtigen. Die Mächtigen hätten Angst vor einer vermeintlichen Ohnmacht, sagte Lotter im Dlf.

Wolf Lotter im Gespräch mit Anja Reinhardt

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek