Die Journalistin und Publizistin Susanne Gaschke wünscht sich von der SPD dringend eine intensive Erneuerung. Die frühere SPD-Politikerin geht auch mit Partei-Chefin Nahles hart ins Gericht.

Gaschke, die selbst SPD-Mitglied ist, sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), die Partei sei mit Blick auf die Regierungsbeteiligung nicht mit sich im Reinen. Große Teile der Funktionärspartei wünschten sich einen Linksruck und wollten lieber auf dem politischen Gegner herumhauen - und dazu gehöre auch die Union. "Ich halte die Situation für ziemlich ausweglos", stellte Gaschke klar. Die ehemalige Kieler Oberbürgermeisterin kritisierte auch die Parteivorsitzende Nahles. Die SPD habe seit der Bundestagswahl eine ganz schwierige Strecke erlebt, es sei kein erkennbarer Erneuerungsprozess eingeleitet worden, die Umfrageergebnisse seien grauenhaft: "Wenn man bei der Fußballnationalmannschaft ständig das Gefühl hat, sie underperformed, dann muss man ja irgendwann auch mal über den Trainerwechsel nachdenken."



Gaschke riet ihrer Partei, sich wieder mehr nach außen zu richten, auch in ihrer Sprachwahl. Die Menschen fühlten sich nicht mehr gemeint. Gaschke betonte, dass die SPD zwar weiter für die sozial Schwachen da sein müsse. Diese wollten abe nicht als Opfer angesprochen werden. Die SPD brauche zudem die Solidarität der gesellschaftlichen Mitte, die Politik für sozial Schwache gerne mitfinanziere, die aber in ihrer Lebenswelt auch erkannt werden wolle.



Die Autorin verwies auch auf andere Länder und hob hervor, dass dort bereits viele ehemals große Parteien einfach in der Bedeutungslosigkeit verschwunden seien.



Susanne Gaschke schreibt derzeit vor allem für die "Welt" und die "Welt am Sonntag". Sie hat Artikel und Bücher über den Zustand der SPD verfasst und war selbst knapp ein Jahr lang Oberbürgermeisterin der Stadt Kiel. 2013 trat sie nach einer Kontroverse zurück.