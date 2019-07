Nach Massenprotesten auf der Karibik-Insel Puerto Rico hat der umstrittene Gouverneur Rosselló seinen Rücktritt angekündigt.

Er werde zum 2. August sein Amt niederlegen, teilte er in der Nacht mit. Zuvor hatte Rosselló einen solchen Schritt noch abgelehnt und sich lediglich bereit erklärt, nicht mehr zu kandidieren. Der Regierungschef steht wegen privater Chat-Nachrichten in der Kritik, die an die Öffentlichkeit gelangt sind. Darin äußert er sich abschätzig unter anderem über Frauen, Homosexuelle, Journalisten und Aktivisten. In den vergangenen Tagen sind Hunderttausende Puertoricaner auf die Straße gegangen und forderten den Rücktritt Rossellós.