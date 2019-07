Im US-Außengebiet Puerto Rico haben erneut tausende Menschen gegen die dortige Regierung demonstriert.

Sie zogen in der Hauptstadt San Juan zur Residenz des Gouverneurs Rosselló und forderten seinen Rücktritt. Es kam zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei, die Tränengas einsetzte.



In Purto Rico gibt es seit Tagen Proteste gegen den Gouverneur. Auslöser war die Veröffentlichung von Internet-Chats, in denen sich Rosselló und einige Vertraute abfällig über andere Politiker sowie Journalisten und Menschenrechtsaktivisten äußerten. Hinzu kommt ein Korruptionsskandal innerhalb der Regierung.