Auf der Karibik-Insel Puerto Rico hat es erneut Massenproteste gegen den Regierungschef, Gouverneur Rosselló, gegeben.

Zehntausende Menschen blockierten eine wichtige Schnellstraße in der Inselhauptstadt San Juan und forderten Rossellós Rücktritt. In einigen Quellen ist sogar von hunderttausenden Demonstranten die Rede.



Der Gouverneur steht wegen privater Chat-Nachrichten massiv in der Kritik - darin äußerte er sich abschätzig über verschiedene Bevölkerungsgruppen, darunter Frauen, Homosexuelle, Journalisten und Aktivisten. An dem Massenprotest nahmen auch Prominente wie der Sänger Ricky Martin teil, der von Rosselló wegen seiner Homosexualität beleidigt worden war.



Rosselló hatte zuletzt angekündigt, sich nicht zur Wiederwahl zu stellen und den Parteivorsitz abzugeben. Einen vorzeitigen Rücktritt vom Amt des Gouverneurs schloss er allerdings aus.