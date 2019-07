Auf der Karibik-Insel Puerto Rico hat es erneut Massenproteste gegen Gouverneur Rosselló gegeben.

Zehntausende Menschen blockierten eine wichtige Schnellstraße in der Inselhauptstadt San Juan und forderten Rossellós Rücktritt. Der Regierungschef steht wegen privater Chat-Nachrichten in der Kritik, die an die Öffentlichkeit gelangt sind. Darin äußert er sich abschätzig unter anderem über Frauen, Homosexuelle, Journalisten und Aktivisten.



Rosselló hatte zuletzt angekündigt, sich nicht zur Wiederwahl zu stellen und den Parteivorsitz abzugeben. Einen vorzeitigen Rücktritt vom Amt des Gouverneurs schloss er allerdings aus.