Der ehemalige katalanische Regierungschef Puigdemont und zwei weitere katalanische Abgeordnete erhalten ihre Immunität als Abgeordnete des Europäischen Parlaments zurück.

Das ordnete der Vizepräsident des EU-Gerichts in Luxemburg an. Die von den Abgeordneten gemachten Angaben rechtfertigten es, dass der bisherige Status bis zu einer endgültigen Entscheidung über den Einspruch der Politiker bestehen bleibe, teilte das Gericht mit. - Das Europaparlament hatte im März mit klarer Mehrheit die Aufhebung der Immunität von Puigdemont sowie von Toni Comín und Clara Ponsatí beschlossen. Das Parlament gab damit einem entsprechenden Antrag der spanischen Behörden statt. Diese wollen die Separatisten strafrechtlich verfolgen. Hintergrund ist das verbotene Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien im Oktober 2017.

