Der katalanische Separatistenführer Puigdemont ist vor dem Gerichtshof der Europäischen Union im Streit um seinen Sitz im EU-Parlament gescheitert.

Die Entscheidung in dem Eilverfahren erging einen Tag vor der konstituierenden Sitzung des Europäischen Parlaments, das morgen in Straßburg zusammenkommt. Puigdemont wird Rebellion vorgeworfen. Er wird in Spanien per Haftbefehl gesucht und hält sich deshalb im Exil in Belgien auf.



Der Gerichtspräsident erklärte am Abend, Puigdemont tauche nicht auf der nationalen spanischen Liste auf. Daher könne das Europaparlament nicht nachprüfen, ob er einen legitimen Anspruch auf das Mandat habe. Die Frage, ob er als Abgeordneter persönlich in Madrid zum Eid auf die Verfassung erscheinen müsse, sei Gegenstand eines spanischen Gerichtsverfahrens, das noch nicht entschieden sei. Puigdemont und ein weiterer Parteikollege waren dazu nicht erschienen und erhielten infolge dessen keine Ernennungsurkunde.