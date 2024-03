Carles Puigdemont, Separatistenführer von Katalonien, muss in Spanien mit einer Verhaftung rechnen. (Gloria Calvi/AP/dpa)

Der 61-Jährige wolle am 12. Mai bei den vorgezogenen Parlamentswahlen in Katalonien als Spitzenkandidat antreten, teilte sein Anwalt mit. Dafür nehme er auch eine mögliche Verhaftung in Kauf.

Puigdemont gilt in Spanien seit seiner Flucht nach Belgien 2017 als Justizflüchtling. Das Unterhaus in Madrid hat zwar dem umstrittenen Amnestiegesetz für alle Separatisten zugestimmt. Der Entwurf geht aber nun in den Senat.

Dort hat die konservative Opposition die Mehrheit, die die Amnestie ablehnt. Sie kann das Gesetz allerdings nicht verhindern, sondern maximal zwei Monate blockieren. Dies würde jedoch reichen, damit es erst nach den Parlamentswahlen in Kraft tritt.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.