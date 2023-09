Regierungsbildung in Spanien

Carles Puigdemont, Separatistenführer von Katalonien (Gloria Calvi/AP/dpa)

In Brüssel verlangte er die Einstellung aller Gerichtsverfahren. Die Justiz solle die Legitimität der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung respektieren. Entsprechende Zugeständnisse bezeichnete Puigdemont als Voraussetzung für eine Beteiligung der katalanischen Partei an einer künftigen Regierung in Spanien. Die Sozialisten hatten jüngst Kontakt zu Puigdemont aufgenommen. Ihnen fehlt - wie auch den Konservativen - bisher eine ausreichende Unterstützung anderer Parteien, um eine Mehrheit zu bilden.

