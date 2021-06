In New York sind die Pulitzer-Preisträger bekanntgegeben worden.

Ausgezeichnet für die Berichterstattung in der Kategorie aktuelle Nachrichten wurden die Mitarbeiter der Zeitung "Star Tribune" in Minneapolis für ihre Beiträge über die Ermordung des Afroamerikaners George Floyd durch einen weißen Polizisten. Der Preis in der Kategorie Investigativer Journalismus ging an den "Boston Globe". Die "New York Times" wurde für ihre Berichterstattung über die Corona-Pandemie geehrt. Ein Sonderpreis ging an eine junge Frau, die die Verhaftung von George Floyd gefilmt hatte. Weitere Auszeichnungen erhielten unter anderem die Nachrichtenagenturen Reuters und AP.



Wegen der Corona-Pandemie war die eigentlich für April geplante Bekanntgabe

verschoben worden. Die Pulitzer-Preise gehören zu den bedeutendsten Ehrungen für journalistische Beiträge in den USA.

