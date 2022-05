New York

Pulitzer-Preisträger bekanntgegeben - darunter "New York Times" und "Washington Post"

In New York sind zum 106. Mal die Gewinner der renommierten Pulitzer-Preise bekanntgegeben worden. Unter den Preisträgern ist unter anderem die "Washington Post" für ihre Berichterstattung über die Erstürmung des US-Kapitols am 6. Januar 2021.

10.05.2022