Die amerikanische Schriftstellerin Shirley Ann Grau ist tot.

Nach Angaben ihrer Tochter starb sie am vergangenen Montag mit 91 Jahren in New Orleans. Die Autorin wurde für ihren Roman "Die Hüter des Hauses" bekannt, 1965 erhielt sie dafür den Pulitzerpreis. In dem Roman schildert sie eine Romanze zwischen einem reichen weißen Mann und seiner schwarzen Haushälterin im ländlichen Alabama. Das Buch wurde damals von Kritikern gelobt, Grau wurde eigenen Angaben zufolge aber beispielsweise von Ku-Klux-Klan-Mitgliedern bedroht, die versuchten, ein Kreuz in ihrem Garten abzubrennen.