Die EU-Kommission fordert die Grenzschutzagentur Frontex und die griechische Regierung dazu auf, Berichte über sogenannte "Pushbacks" von Flüchtlingen aufzuklären.

Bei diesen "Pushbacks" werden Flüchtlinge und Migranten, die über das Mittelmeer versuchen, EU-Gebiet zu erreichen, unrechtmäßig wieder zurückgeschickt. Verschiedene Medien hatten berichtet, dass die EU-Grenzschutzagentur Frontex in ein solches Vorgehen der griechischen Küstenwache verwickelt sei. Ein EU-Kommissionssprecher sagte in Brüssel, man nehme diese Vorwürfe sehr ernst und erwarte sowohl von den griechischen Behörden als auch von Frontex, EU-Recht vollständig einzuhalten.



Unter anderem hatten der "Spiegel" und das ARD-Magazin "Report Mainz" darüber berichtet, dass griechische Grenzschützer Schlauchboote mit Migranten an Bord in der Ägäis in Richtung Türkei zurücktreiben. Sie beriefen sich dabei auf Angaben Betroffener sowie auf Videoaufnahmen. Demnach waren seit April bei mehreren dieser Aktionen Frontex-Beamte in der Nähe.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.