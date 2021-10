Die Europäische Kommission fordert die kroatische Regierung dazu auf, die Berichte über sogenannte "Pushbacks" an der Außengrenze aufzuklären. EU-Innenkommissarin Johansson trifft sich dazu heute mit dem kroatischen Innenminister Božinović.

Johansson hatte die Berichte als erschütternd bezeichnet. Wenn es sich als wahr erweise, dass Menschen an der Außengrenze der Europäischen Union Opfer von Gewalt würden, sei dies völlig inakzeptabel. In den vergangenen Jahren hatte die EU mehr als 110 Millionen Euro für den Grenzschutz an Kroatien bezahlt. Es müsse nun geprüft werden, ob diese Gelder gekürzt würden, so Johansson. Jegliches Fehlverhalten nationaler Behörden müsse verfolgt werden.



Die CDU-Europapolitikerin Düpont beklagt einen begrenzten Handlungsspielraum der Europäischen Union. Ohne einen gemeinsamen Asyl- und Migrationspakt sei es schwer, zu reagieren, sagte Düpont im Deutschlandfunk. Dieses Abkommen liege seit etwa einem Jahr auf dem Tisch, aber man komme nicht weiter. Grundsätzlich sollte man ihrer Ansicht nach nicht alle Grenzschützer pauschal verurteilen und die europäischen Außengrenzen als Orte von Menschenrechtsverletzungen betrachten.



Ein Rechercheverbund hatte Filmaufnahmen veröffentlicht, auf denen zu sehen ist, wie maskierte Männer in Uniformen auf kroatischem Gebiet Migranten mit Schlagstöcken nach Bosnien zurücktreiben. Menschenrechtsorganisationen berichten seit Jahren über unzulässige staatliche Gewalt an den EU-Außengrenzen.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.