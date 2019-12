Nach Ansicht der Protestkünstlerin Aljochina von Pussy Riot gibt es einen "unsichtbaren Krieg" in Russland.

Die Zahl der politischen Gefangenen sei angestiegen, sagte sie dem Deutschlandfunk. Die russische Polit-Aktivistin war nach einem "Punk-Gebet" ihrer Protest-Performance-Gruppe in der Moskauer Christi-Erlöser-Kathedrale 2012 zu zwei Jahren Straflager verurteilt worden. Die Bilder der Pussy-Riot-Frauen in einem Käfig im Gerichtssaal waren um die Welt gegangen. Seit dem Auftritt in der Kathedrale habe sich das Verhältnis zwischen dem Staat und den Bürgerinnen und Bürgern in Russland noch weiter verschlechtert, sagte Aljochina. Das Ausmaß des Hasses durch Propaganda sei groß. Die Menschen fürchteten sich davor, ihre Arbeit zu verlieren oder ins Gefängnis zu kommen. Sie hätten zunehmend Angst voreinander, was zu "Selbstzensur" führe.



Aber die 31-Jährige sieht auch Veränderungen in ihrem Land. Es gebe enorme Proteste für Demokratie und gegen Zensur, was so in den vergangenen Jahren nicht stattgefunden habe, betonte Aljochina.



