Nach Ansicht der russischen Protestkünstlerin Aljochina von der Punkband Pussy Riot gibt es Hoffnung auf eine demokratischere Zukunft in Russland.

Aljochina sagte im Deutschlandfunk, immer mehr Künstlerinnen und Künstler fingen an, sich politisch zu äußern, und immer mehr Menschen setzten sich gegen politische Unterdrückung in Russland zur Wehr. Die Proteste für ökologische und demokratische Ziele seien enorm.



Aljochina betonte aber auch, dass die Zahl der politischen Gefangenen zunehme. Festnahmen aus nichtigen Gründen gehörten in Russland zum Alltag und Kunstschaffende würden unterdrückt, sagte Aljochina. Sie und die anderen Pussy-Riot-Mitglieder hatten 2012 mit einem "Punk-Gebet" in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau weltweit Aufsehen erregt. Aljochina wurde verurteilt und verbrachte zwei Jahre in Lagerhaft.



Seit dem Auftritt in der Kathedrale habe sich das Verhältnis zwischen Staat und Bürgern in Russland verschlechtert, sagte Aljochina. Das Ausmaß des Hasses durch Propaganda sei groß. Die Menschen fürchteten sich davor, ihre Arbeit zu verlieren oder ins Gefängnis zu kommen. Sie hätten zunehmend Angst voreinander, was zu "Selbstzensur" führe.