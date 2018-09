Die Berliner Charité hält eine Vergiftung des Mitglieds der russischen Protest-Band Pussy Riot, Wersilow, für wahrscheinlich.

Dafür gebe es eine hohe Plausibilität, teilten Sprecher des Universitätsklinikums in Berlin mit. Anders sei die Entwicklung der Symptome nicht zu erklären. Der Charité-Vorstand Einhäupl ergänzte, auch die Ärzte in Moskau seien offensichtlich von einer Vergiftung ausgegangen. Wersilow war vor einer Woche mit Vergiftungserscheinungen in die Charité eingeliefert worden. Der Aktivist ist nach Angaben seiner Ärzte inzwischen außer Lebensgefahr. Die Ursache der Vergiftung müsse nun genau untersucht werden.



Wersilow war Mitte Juli beim Finale der Fußball-WM in Moskau mit drei anderen Mitgliedern der Band Pussy Riot in Uniform auf das Spielfeld gerannt, unter anderem, um gegen Polizeigewalt in Russland zu demonstrieren.