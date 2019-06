Der russische Präsident Putin hat damit gedroht, den Atomwaffenkontrollvertrag New START auslaufen zu lassen.

Wenn niemand an einer Verlängerung interessiert sei, werde er entsprechend handeln, sagte Putin am Rande des Wirtschaftsforums in Sankt Petersburg. Man habe oftmals die Bereitschaft zu Gesprächen erklärt. Der New-START-Vertrag zwischen den USA und Russland trat 2011 in Kraft. Er läuft regulär im Jahr 2021 aus. Das Abkommen sieht eine Verringerung der Zahl der einsatzbereiten Atomsprengköpfe um gut ein Drittel auf jeweils 1.550 sowie eine Begrenzung der Trägersysteme auf jeweils 800 vor. Zudem verpflichteten sich beide Seiten, Informationen über ihre Nuklearwaffen auszutauschen.