Ein beschädigter Abschnitt der Brücke mit ausgebrannten Güterwaggons. (IMAGO / SNA / Konstantin Mihalchevskiy)

Dies gilt auch für die Stromleitung und die Gaspipeline von Russland zur Krim, wie aus dem in Moskau veröffentlichten Dekret hervorgeht. Bislang war die Verantwortung für die Sicherheit der Brücke laut dem Duma-Abgeordneten Chinstein dreigeteilt: Für die Überwachung des Luftraums war das Verteidigungsministerium verantwortlich, für die Seeüberwachung die Nationalgarde "Rosgwardija". Die Auto- und Eisenbahnstrecke selbst wurde vom Verkehrsministerium kontrolliert.

Drei Tote bei Explosion

Die Kertsch-Brücke zwischen Russland und der annektierten ukrainischen Halbinsel war zuvor durch eine Explosion schwer beschädigt worden. An mindestens zwei Stellen stürzte ein Teil der Fahrbahn ins Meer. Drei Menschen wurden nach russischen Angaben getötet, vermutlich die Insassen eines vorbeifahrenden Autos. Es war die Rede von einer Bombe in einem Lastwagen, der in Richtung Krim unterwegs gewesen sei. Durch die Explosion seien zudem die Tanks eines Güterzugs in Brand geraten, hieß es. Das Feuer konnte später gelöscht werden.

Putin ordnete eine Untersuchungskommission an. Ermittelt wurde nach russischen Angaben bereits der Halter des Lastwagens. Es handele sich um einen Einwohner des Gebiets Krasnodar im Süden Russlands. Am Wohnort des Mannes liefen bereits die Untersuchungen.

"Terroranschlag"

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses in der Duma, Sluzki, sprach von einem Terroranschlag. Darauf ließen Äußerungen von prominenten ukrainischen Politikern schließen. Auf welche Äußerungen er sich dabei bezog, sagte Sluzki nicht. Der prominente Außenpolitiker forderte eine harte Antwort. Der Chef des Krim-Parlaments, Konstantinow, meinte, "ukrainische Vandalen" hätten die Brücke beschädigt.

Der ukrainische Präsidentenberater Podoljak sagte dagegen in Kiew: "Es ist erwähnenswert, dass der explodierte Lastwagen allen Anzeichen nach von der russischen Seite auf die Brücke fuhr. Das weist eindeutig auf eine Spur nach Russland hin." Ukrainische Medien hatten dagegen berichtet, dass der Kiewer Geheimdienst SBU hinter der Explosion stecke. Die Ukraine hatte wiederholt mit Angriffen auf die Brücke gedroht. Russland wiederum hatte für diesen Fall Attacken auf die Kommandozentralen in Kiew angekündigt.

Brücke teilweise wieder freigegeben

Mehrere Stunden nach der Explosion wurde die Brücke teilweise wieder für Züge und Autos freigegeben - nicht aber für Lastwagen. Zuvor hatte das russische Verkehrsministerium erklärt, zwei Fahrstreifen seien unbeschädigt.

Die Brücke war im Jahr 2018 eröffnet worden und ist 19 Kilometer lang. Sie führt über die Meeresstraße von Kertsch ist für die russischen Invasionstruppen in der Ukraine von Bedeutung. Auf diesem Weg erhalten sie einen Teil ihres Nachschubs.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.