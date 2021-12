Russlands Präsident Wladimir Putin (AFP/ Sputnik/ Mikhail Metzel)

In einem Schreiben an die CDU-Politikerin erklärte Putin, der Austausch sei stets von gegenseitigem Respekt geprägt gewesen. Auch in den schwierigsten Situationen seien sie immer in Kontakt gewesen und hätten versucht, Lösungen zu finden. Im Laufe ihrer Regierungszeit habe Merkel in der ganzen Welt große Autorität erlangt, hob Putin hervor.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.