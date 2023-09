Getreideabkommen

Russlands Präsident Putin (r) empfing den türkischen Staatschef Erdogan (l) in Sotchi. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Sergei Guneyev)

Zugleich kündigte er an, Russland werde in Kürze Getreide an sechs afrikanische Länder liefern. Erdogan äußerte sich dennoch zuversichtlich, dass das Abkommen gerettet werden könne. Er stellte neue Vorschläge gemeinsam mit den Vereinten Nationen in Aussicht.

Moskau hatte den von der Türkei und der UNO vermittelten Vertrag mit der Ukraine im Juli aufgekündigt. Darin vorgesehen waren sichere Korridore für den Transport von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer Richtung Afrika und Naher Osten.

Seither greift die russische Armee immer wieder gezielt die ukrainische Hafenstruktur im Raum Odessa aber auch die Donau-Häfen an.

Bundesaußenministerin Baerbock sprach von einem zynischen Spiel Russlands, durch das der globale Hunger verstärkt werde. Der EU-Außenbeauftragte Borrell kritisierte die jüngsten russischen Luftangriffe auf die ukrainischen Hafenstrukturen an Donau und Schwarzem Meer als "abscheulich".

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.