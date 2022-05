Folgen des russischen Angriffskrieges

Flagge der NATO sowie von Schweden und Finnland (IMAGO/Steinach)

Der finnische Präsident Niinistö hatte Putin Medienberichten zufolge telefonisch über die Pläne unterrichtet. In Finnland berät die sozialdemokratische Regierungspartei heute über ihre Haltung zu einer Mitgliedschaft. Niinistö und Ministerpräsidentin Marin hatten sich bereits dafür ausgesprochen. In Schweden könnte morgen eine Vorentscheidung fallen.

Vorbehalte in der Türkei

Bundesaußenministerin Baerbock äußerte sich irritiert über Äußerungen des türkischen Präsidenten Erdogan, der Bedenken gegen einen Beitritt der beiden Länder angemeldet hatte. Baerbock sagte nach einem Treffen der G7-Außenminister, eigentlich sollte jedes demokratische Land darüber erfreut sein, dass Demokratien mit starken Verteidigungsfähigkeiten das gemeinsame Bündnis stärker machen würden.

Erdogan hatte unter anderem Schweden aber auch anderen europäischen Ländern vorgeworfen, nicht entschieden genug gegen die kurdische PKK oder die Gülen-Bewegung vorzugehen. Über die Aufnahme müssen die 30 NATO-Mitglieder einstimmig entscheiden. In Berlin beraten die Außenminister der Allianz heute über eine Erweiterung.

Staatsminister Roth: Sicherheitsgarantien anbieten

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Roth, forderte Sicherheitsgrantien für Finnland und Schweden, bis deren NATO-Beitritt vollzogen ist. Der SPD-Politiker sagte der "Welt am Sonntag", es sei absehbar, dass Russland auf die Beitrittswünsche mit Provokationen reagiere. Beide Länder sollten wissen, dass sie sich auf die Unterstützung Deutschlands und weiterer NATO-Partner verlassen könnten. Es müsse auch darüber gesprochen werden, NATO-Truppen in Finnland zu stationieren, wenn die finnische Regierung dies wünsche.

Großbritannien hat Finnland und Schweden angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine bereits umfassende Sicherheitsgarantien zugesagt. Die Außenministerinnen und -minister der NATO-Staaten treffen sich heute zu Beratungen in Berlin.

Lettland: Beitritt wäre "Beitrag zur Sicherheit ganz Europas"

Der lettische Präsident Levits begrüßte den sich abzeichnenden NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens als Beitrag zur Sicherheit des Baltikums und ganz Europas. Die NATO werde dadurch im Verhältnis zu Russland noch stärker, sagte Levits im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks

Die russische Führung habe sich in ihrer Rhetorik und ihrem Denken dem nationalsozialistischen Deutschland angenähert. Der moderne Faschismus sei jetzt in Russland an der Macht, sagte Levits.

