Scholz zu Ukraine-Krieg

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) (IMAGO/photothek/Thomas Trutschel)

In einem Gastbeitrag für die Zeitung "Die Welt" schreibt der SPD-Politiker, Putins Krieg gegen die Ukraine richte sich gegen alles, was Demokratie ausmache: Freiheit, Gleichheit vor dem Gesetz, Selbstbestimmung und Menschenwürde. Aus Sicht des Kanzlers treten die demokratischen Länder angesichts dieser Gefahr derzeit so geschlossen auf wie lange nicht. Hier zeige sich, was die Demokratien verbinde: Die Überzeugung, dass Recht der Macht Grenzen setzen müsse. Nur Demokratien könnten die Probleme des 21. Jahrhunderts lösen.

Scholz betonte, ein Leben in Freiheit, Gerechtigkeit und Würde stelle kein auf den Westen beschränktes Ideal dar. Vielmehr gebe es humanistische Werte, die über Zeiten und Grenzen hinweg von allen Menschen geteilt würden.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.