Orban warnte vor einem neuen "Kalten Krieg". (Yuri Kochetkov/Pool EPA/AP/dpa)

Auch der Forderung Moskaus, die Stationierung von Nato-Soldaten in Osteuropa rückgängig zu machen, sei nicht entsprochen worden. Zugleich betonte Putin, er sei offen für weitere Gespräche mit dem Westen. Orban warnte vor einem neuen "Kalten Krieg".

Zuvor hatte US-Außenminister Blinken Russland zu einem sofortigen Abzug seiner Truppen an der Grenze zur Ukraine aufgefordert. In einem Telefonat mit seinem russischen Kollegen Lawrow habe Blinken auf eine unverzügliche Deeskalation von Seiten Moskaus gepocht, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Washington.

