Die westlichen Sanktionen schwächen den russischen Rubel. (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

berät Präsident Putin mit seinen Ministern über die Folgen für die Wirtschaft.

Kremlsprecher Peskow erklärte, die Sanktionen seien hart und bereiteten Probleme. Der Rubel hat inzwischen deutlich an Wert gegenüber dem US-Dollar verloren. Die russische Währung habe heute früh zeitweise mehr als 40 Prozent ihres Wertes verloren, melden mehrere Nachrichtenagenturen. Die Börse in Moskau bleibt heute geschlossen. Wann der Handel wieder aufgenommen wird, soll morgen entschieden werden. Als Reaktion auf den Währungsverfall hob die russische Zentralbank unter anderem den Leitzins von 8,5 auf 20 Prozent an. Westliche Staaten haben russische Banken aus dem Swift-System ausgeschlossen, über das der globale Zahlungsverkehr abgewickelt wird.

Volkswagen kündigte an, Autos, die bereits in Russland sind, vorerst nicht mehr an lokale Händler auszuliefern. Das Unternehmen Daimler Truck stellte alle Aktivitäten mit seinem russischen Kooperationspartner Kamaz ein. Kamaz rüstet das Militär des Landes seit Jahren auch mit Panzerwagen aus.

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 beendet wegen der Invasion Russlands in die Ukraine seine Zusammenarbeit mit dem russischen Sponsor Gazprom vorzeitig.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.