Russlands Präsident Putin (Kreml Pool Photo/ Sergei Karpukhin / ap / dpa-Bildfunk )

In der Schwarzmeerstadt Sotschi wird es den Angaben zufolge um den Konflikt zwischen beiden Ländern gehen. Die Regierung in Moskau nimmt hier seit Jahren immer wieder eine Vermittlerrolle ein. Laut dem Kreml werden weitere Schritte zur Stärkung der Stabilität und Sicherheit in der Kaukasus-Region besprochen. Aserbaidschan und Armenien streiten und bekämpfen sich seit dem Zerfall der Sowjetunion unter anderem wegen der Grenzregion Berg-Karabach. Auch die EU und die USA schalteten sich zuletzt in den Konflikt ein und bemühten sich um Vermittlung.

31.10.2022