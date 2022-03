Gas-Lieferungen

Russland droht damit, den Gashahn zuzudrehen. (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleul)

Hintergrund ist die Forderung Russlands, dass Gaslieferungen künftig in Rubel bezahlt werden sollen. Putin hatte angeordnet, bis heute konkrete Maßnahmen zur Umstellung der Zahlungen von Euro und Dollar auf Rubel auszuarbeiten. Kremlsprecher Peskow hatte gestern jedoch klargestellt, dass das neue System nicht direkt in Kraft treten werde. Außerdem ließ Putin in einem Telefonat mit Bundeskanzler Scholz erkennen, dass Deutschland seine Lieferungen vorerst weiter in Euro über die Gazprom-Bank begleichen könne.

Die deutsche Unternehmensinitiative "Zukunft Gas" lobte die Entscheidung der sieben führenden Industriestaaten, darauf zu beharren, dass russische Gaslieferungen nur in Dollar oder Euro beglichen würden. Dies sei ein Signal der Stärke und Geschlossenheit, das in Moskau angekommen sei, sagte Vorstand Kehler im Deutschlandfunk. Zugleich betonte er, dass Russland die Verträge einhalten müsse.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.