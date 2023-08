Gipfel in Südafrika

Putin beschwört Einigkeit der Brics-Staaten

Russlands Präsident Putin hat zum Auftakt des Brics-Gipfels im südafrikanischen Johannesburg zu Geschlossenheit aufgerufen. Man kooperiere auf den Prinzipien von Gleichheit, partnerschaftlicher Unterstützung und Respekt für die gegenseitigen Interessen, sagte er in einer Videobotschaft. Putin reiste nicht persönlich an, da Südafrika einen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine hätte vollstrecken müssen.

