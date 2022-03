Gas-Streit

Putin bietet Bezahlung in Euro via Gazprom-Bank an - Scholz fordert schriftliche Erläuterung des Verfahrens

Im Streit um die Bezahlung von russischen Gaslieferungen hat Präsident Putin das Gespräch mit Bundeskanzler Scholz gesucht. Wie Regierungssprecher Hebestreit bestätigte, bot Putin an, dass die Lieferungen weiter in Euro bezahlt werden könnten und diese dann in Rubel konvertiert würden. Gezahlt werden solle an die Gazprom-Bank und nicht an die mit Sanktionen belegte Zentralbank.

30.03.2022