Russlands Präsident Putin bekräftigt Kritik am Verhalten des Westens. (Yuri Kochetkov/Pool EPA/AP/dpa)

Die Nato dürfe daher die Ukraine nicht in das Verteidigungsbündnis aufnehmen. Putin kritisierte zudem, dass die Nato es ablehne, die Stationierung von Soldaten in Osteuropa rückgängig zu machen. Zugleich betonte der russische Präsident, er sei offen für weitere Gespräche mit dem Westen.

Großbritannien und die Ukraine warnten Russland erneut vor einem Einmarsch. Dies wäre ein großer strategischer Fehler und hätte eine militärische und humanitäre Katastrophe zur Folge, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung beider Länder. Der britische Premierminister Johnson sagte nach Gesprächen mit Präsident Selenskyj in Kiew, sollte es einen Einmarsch geben, werde dies unverzüglich harte Sanktionen nach sich ziehen. Selenskyj betonte, die Ukraine werde sich "bis zum Letzten" verteidigen.

Wegen des russischen Truppenaufmarschs an der Grenze zur Ukraine befürchtet der Westen einen Einmarsch in das Land. Die Regierung in Moskau bestreitet solche Pläne.

