Russlands Präsident Putin bekräftigt Kritik am Verhalten des Westens. (Yuri Kochetkov/Pool EPA/AP/dpa)

Dieser ignoriere die Sicherheitsbedenken seines Landes, sagte Putin nach einem Treffen mit dem ungarischen Regierungschef Orban in Moskau. Ein Land könne seine eigene Sicherheit nicht auf Kosten der Interessen eines anderen Landes durchsetzen. Die Nato dürfe daher die Ukraine nicht in das Verteidigungsbündnis aufnehmen. Zugleich betonte der russische Präsident, er sei offen für weitere Gespräche mit dem Westen.

Großbritannien und die Ukraine warnten Russland erneut vor einem Einmarsch. Dies wäre ein großer strategischer Fehler und hätte eine militärische und humanitäre Katastrophe zur Folge, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung beider Länder. Der britische Premierminister Johnson hatte in Kiew Gespräche mit Präsident Selenskyi geführt.

Wegen des russischen Truppenaufmarschs an der Grenze zur Ukraine befürchtet der Westen einen Einmarsch in das Land. Die Regierung in Moskau bestreitet solche Pläne.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.