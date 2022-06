Wladimir Putin hat dem Westen erneut gedroht. (picture alliance / dpa)

Putin sagte dem staatlichen Fernsehsender Rossiya-1, in diesem Fall werde man Ziele angreifen, die man bisher noch nicht anvisiert habe. Konkreter äußerte er sich nicht dazu. Die ukrainische Regierung bemüht sich derzeit um moderne Mehrfach-Raketenwerfer-Systeme. US-Präsident Biden stellte zuletzt die Lieferung von HIMARS-Präzisionsraketensystemen in Aussicht, machte es aber zur Bedingung, dass die ukrainischen Truppen damit keine Ziele in Russland angreifen.

Putin sagte in dem Interview, der Einsatz solcher Systeme werde seiner Ansicht nach den Kriegsverlauf nicht wesentlich ändern. Die Lieferungen aus dem Westen dienten lediglich dazu, Verluste bei der militärischen Ausrüstung auszugleichen, so der russische Präsident.

