(Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Dies wurde in Moskau bekanntgegeben. Die Foltervideos aus einem Gefängniskrankenhaus in der Stadt Saratow und aus anderen Haftanstalten hatten in der russischen Öffentlichkeit Entsetzen ausgelöst. Zu sehen sind schwere Misshandlungen von Häftlingen durch Mitgefangene, aber auch durch Bedienstete. Mehrere Verantwortliche wurden entlassen und Strafverfahren gegen sie eingeleitet.

Die Gefangenen-Hilfsorganisation Gulagu.net hatte die Filmaufnahmen veröffentlicht. Sie waren von Häftlingen aus den Gefängnissen geschmuggelt worden. Menschenrechtler fordern schon seit langem eine Reform des russischen Strafvollzugs. Sie prangern Gewalt und miserable Haftbedingungen in den Haftanstalten an.

