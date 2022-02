Russlands Präsident Putin bei einer Rede im Staatsfernsehen. (Getty Images via AFP)

Er unterzeichnete am Abend in Moskau ein entsprechendes Abkommen. In einer Rede griff Putin die ukrainische Regierung und den Westen scharf an. Die Ukraine sei eine Kolonie der USA mit einem Marionettenregime. Die Regierung in Kiew habe von Anfang an die gemeinsame Geschichte mit Russland verleugnet, obwohl das Land ein integraler Bestandteil der russischen Geschichte sei, sagte Putin weiter.

Der russische Präsident machte auch der NATO und besonders den USA Vorwürfe. Man habe Russland versprochen, dass sich die NATO nicht nach Osten ausdehnen werde, es sei aber das genaue Gegenteil passiert. Das westliche Verteidigungsbündnis habe die Bedenken Russlands komplett ignoriert.

Russland hat nach westlichen Angaben etwa 150.000 Soldaten an der Grenze zum Nachbarland Ukraine zusammengezogen. Moskau widerspricht seit Wochen hartnäckig Befürchtungen des Westens, dass ein Einmarsch in die Ukraine unmittelbar bevorstehen könnte.

