Telefonat mit Macron

Seit dem Ausbruch des Krieges hat Frankreichs Präsident Macron mehrmals mit Kremlchef Putin telefoniert. Unser Bild stammt von ihrem bislang letzten persönlichen Aufeinandertreffen Anfang Februar. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Das Telefonat habe mehr als zwei Stunden gedauert, hieß es aus dem Élyséepalast in Paris. Weitere Details wurden nicht genannt. Der Kreml teilte mit, Putin habe Macron über die Lage in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol aus russischer Sicht informiert sowie über die Evakuierung von Zivilisten aus dem belagerten Stahlwerk Asowstal. Zudem habe Putin in dem Telefonat die westlichen Staaten aufgefordert, ihre Waffenlieferungen an die Ukraine einzustellen. Den ukrainischen Streitkräften warf er Kriegsverbrechen vor.

In der ukrainischen Großstadt Saporischschja empfing die Weltgesundheitsorganisation weitere Zivilisten aus Mariupol, die bereits am Sonntag mit internationaler Hilfe aus dem Stahlwerk gerettet werden konnten. Mehr als 100 Menschen, darunter viele Verletzte, seien in einem Auffangzentrum angekommen, erklärte eine WHO-Sprecherin.

