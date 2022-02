Russland-Ukraine-Konflikt Putin genehmigt Militäroperation

Der russische Präsident Putin hat eine Militäroperation in der Ukraine angeordnet. Er habe die Entscheidung getroffen, sagte Putin in einer Fernsehansprache in der Nacht. Zugleich forderte der Präsident das ukrainische Militär auf, die Waffen niederzulegen.

24.02.2022