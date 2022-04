Russlands Staatschef Putin (2.v.l), trifft den Machtaber von Belarus, Lukaschenko (r), auf dem russischen Weltraumbahnhof Kosmodrom Wostotschny. (Mikhail Klimentyev/Russian President Press Office/TASS/dpa )

Putin äußerte sich bei einem Besuch des Weltraumbahnhofs Wostotschny im Osten Russlands, den er gemeinsam mit dem belarusschischen Präsidenten Lukaschenko besichtigte. Es war das erste Mal seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine, dass Putin vor die internationale Presse getreten ist. Dabei wies er auch erneut die Vorwürfe zurück, dass seine Armee im ukrainischen Butscha für Gräueltaten verantwortlich sei.

Die Sanktionen des Westens gegenüber seinem Land bezeichnete Putin als gescheitert. Das russische Finanzsystem funktioniere gut, zitiert Interfax Putin. Mittel- und langfristig dürften die Auswirkungen der Sanktionen steigen, aber die russische Wirtschaft werde sich darauf einstellen.

Putin: "Einmarsch dient der russischen Sicherheit"

Bereits vor der Pressekonferenz hatte Putin den Einmarsch Russlands in die Ukraine als alternativlos gerechtfertigt. Er diene der russischen Sicherheit: Der Konflikt mit den – so wörtlich – „antirussischen Kräften in der Ukraine“ sei nur eine Frage der Zeit gewesen.

