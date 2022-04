Ungarn und Serbien

Wahlsieg für Fidesz in Ungarn (AP)

Der Kreml teilte in Moskau mit, Putin blicke trotz der schwierigen internationalen Lage mit Zuversicht auf die partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Russland und Ungarn. Orbans Fidesz-Partei war zuvor aus der Parlamentswahl in Ungarn klar als Siegerin hervorgegangen. Orban hat sich auf EU-Ebene zwar der Unterstützung für die Ukraine im russischen Angriffskrieg angeschlossen. In Ungarn selbst gab Orban sich dagegen betont neutral und übte auch Kritik an der ukrainischen Führung.

Putin gratulierte auch dem serbischen Präsidenten Vucic zu dessen Wahlsieg und sprach von einer strategischen Partnerschaft zwischen Belgrad und Moskau. Vucic hatte bei der Präsidentenwahl im ersten Durchgang nach Auszählung fast aller Stimmen die absolute Mehrheit erzielt. Bei der Parlamentswahl erreichte seine Fortschrittspartei 43 Prozent der abgegebenen Wählerstimmen. Serbien strebt den Beitritt zur EU an, ist aber ebenso um ein gutes Verhältnis zu Russland bemüht.

