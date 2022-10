Der russische Präsident Putin hat Chinas Präsident Xi Jinping zur dritten Amtszeit als Generalsekretär der Kommunistischen Partei gratuliert (hier ein Archivbild eines Treffens vom Februar 2022). (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Alexei Druzhinin)

Putin erklärte laut dem Kreml, er würde sich freuen, den konstruktiven Dialog und die strategische Zusammenarbeit beider Länder fortzusetzen. Zitat aus dem Glückwunschtelegramm: "Die Resultate des 20. Parteitags der Kommunistischen Partei Chinas haben in ganzem Ausmaß Ihre große politische Autorität und die Geschlossenheit der von Ihnen geführten Partei bestätigt". Weiter betonte Putin, er sei überzeugt, dass Xis Wiederwahl Chinas weiteren Aufstieg stärken werde. Auch Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un gratulierte Xi Jinping.

Über alle Alters- und Amtszeitgrenzen hinweggesetzt

Mit der dritten Amtszeit als Generalsekretär setzt sich Xi damit über bisher respektierte Alters- und Amtszeitgrenzen hinweg. Der alle fünf Jahre stattfindende Parteikongress hatte zum Abschluss seiner einwöchigen Sitzung Xis Ideologie und seine dauerhafte Führungsrolle noch tiefer in der Parteiverfassung verankert und unbedingte Loyalität gefordert.

Wird Schanghais Parteichef Li nächster Premier?

Nach der Sitzung des Zentralkomitees stellte Xi seine neue Führungsmannschaft vor, die er mit treuen Gefolgsleuten besetzt hat. Im siebenköpfigen mächtigen Ständigen Ausschuss des Politbüros trat der Shanghaier Parteichef Li Qiang an zweiter Stelle auf das Podium. Der Aufstieg des 63-Jährigen deutet darauf hin, dass der enge Vertraute von Xi im März neuer Regierungschef werden könnte. Der Parteichef der ostchinesischen Hafenmetropole war wegen des chaotischen Verlaufs des zweimonatigen Corona-Lockdowns in Shanghai in die Kritik geraten. Der Ständige Ausschuss des Politbüros gilt als die eigentliche Machtzentrale der KP.

Erstmals seit vielen Jahren keine Frau mehr Teil des Politbüros

Erstmals seit 25 Jahren gehört dem Politbüro laut seiner am Sonntag veröffentlichten Liste keine Frau mehr an. Das einzige weibliche Mitglied Sun Chunlan ist in den Ruhestand getreten. Laut der Liste wurden keine Frauen ernannt.

Xi steht für autoritären Kurs

Xi hat China auf einen zunehmend autoritären Kurs gebracht, der die Sicherheit, die staatliche Kontrolle der Wirtschaft im Namen des "gemeinsamen Wohlstands", eine durchsetzungsfähigere Diplomatie, eine verstärkte Zensur , ein stärkeres Militär und die Übernahme des demokratisch regierten Taiwan in den Vordergrund stellt. Vor vier Jahren schaffte er die Amtszeitbeschränkungen für Präsidenten ab und machte sich damit den Weg frei für eine dritte fünfjährige Amtszeit als Generalsekretär der regierenden Kommunistischen Partei.

Röttgen: "Naivität im Umgang mit China beenden"

Der CDU-Außenpolitiker Röttgen appellierte an die Bundesregierung, sich aus der Abhängigkeit von China zu befreien. Die Konsequenz aus dem zu Ende gegangenen Volkskongress müsse sein, "endlich die Naivität im Umgang mit China zu beenden", sagte er den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". Bundeskanzler Scholz (SPD) führe die deutsche Chinapolitik in die falsche Richtung, kritisierte Röttgen. Chinas Staats- und Parteichef Xi habe mit diesem Volkskongress "den Übergang von einem autoritären System zu einer totalitären Diktatur erfolgreich absolviert", ergänzte Röttgen.

