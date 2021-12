Russlands Präsident Wladimir Putin (AFP/ Sputnik/ Mikhail Metzel)

Bei einem Treffen der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten in St. Petersburg sagte Putin, in den vergangenen Jahrzehnten habe sich vieles dramatisch verändert. Daher sei die Gründung der Organisation im Jahre 1991 mit Blick auf Fragen der Sicherheit und der Wirtschaft gerechtfertigt gewesen. Dem Staatenbündnis gehören zehn Mitgliedsländer an. Außer Russland sind dies etwa Belarus, Kasachstan und Armenien.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.