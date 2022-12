Russland und die Ukraine haben Gefangene ausgetauscht (IMAGO / ITAR-TASS / Russian Defense Ministry)

Alles sei möglich, sagte Putin auf die Frage, ob es nach dem Austausch der US-Basketballerin Griner gegen den russischen Waffenhändler But gestern weitere solche Vereinbarungen geben werde. Er verwies darauf, dass bereits für die Freilassung von Griner und But Kompromisse gefunden worden seien. Russland werde sich nicht weigern, diese Arbeit in Zukunft fortzusetzen, sagte Putin. Im Zuge der Verhandlungen gelang es den USA nicht, die Freilassung des in Russland inhaftierten Amerikaners Whelan zu erreichen. Whelan sitzt seit vier Jahren wegen Spionagevorwürfen in Haft. Der ehemalige US-Präsident Trump sprach von einer "unpatriotischen Blamage".

Russland sieht in dem Gefangenenaustausch mit den USA keine Verbesserung der Beziehungen. Präsidialamtssprecher Peskow sagte der Nachrichtenagentur Tass zufolge, bei den Gesprächen sei es ausschließlich um das Thema des Austauschs gegangen. Die bilateralen Beziehungen befänden sich weiterhin in einem traurigen Zustand.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.