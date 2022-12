USA/Russland

Russlands Präsident Putin hält weiteren Austausch von Gefangenen mit USA für möglich (imago images | ITAR-TASS)

Zuständig sei der Inlandsgeheimdienst FSB, die Kontakte gingen weiter, so Putin. Kreml-Sprecher Peskow hatte zuvor betont, der Vorgang bedeute keine Verbesserung der diplomatischen Beziehungen. Die USA und Russland hatten gestern trotz der Spannungen wegen des Kriegs in der Ukraine einen Gefangenenaustausch verhandelt. Die in Russland zu neun Jahren Haft verurteilte Basketballerin Brittney Griner wurde gegen But ausgetauscht und ist inzwischen in den USA eingetroffen.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2022 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.