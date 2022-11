Scholz vor dem G20-Gipfel

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor seiner Abreise nach Asien (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Es wäre gut gewesen, wenn Putin sich nach Bali begeben hätte, sagte Scholz während seines Besuchs in Vietnam. Vermutlich aber werde er deshalb nicht anwesend sein, weil er sich sonst all den Fragen und all der Kritik hätte aussetzen müssen, die von vielen Ländern der Welt formuliert worden seien. Er glaube nicht, dass sich Putin in letzter Minute anders entscheiden werde, fügte der Kanzler hinzu. Nach derzeitigem Stand wird sich der russische Machthaber durch seinen Außenminister Lawrow auf dem am Dienstag beginnenden G20-Gipfel vertreten lassen.

Scholz betonte, die Abwesenheit Putins werde die anderen Länder nicht davon abhalten, den Angriffskrieg Russland zu kritisieren.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.