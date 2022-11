Scholz vor dem G20-Gipfel

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor seiner Abreise nach Asien (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Er glaube nicht, dass sich Putin in letzter Minute anders entscheiden werde, fügte der Kanzler hinzu. Nach derzeitigem Stand wird sich der russische Machthaber durch seinen Außenminister Lawrow vertreten lassen. Die Abwesenheit Putins werde die anderen Länder nicht davon abhalten, den Angriffskrieg Russland zu kritisieren und Russland aufzufordern, die Truppen aus der Ukraine zurückzuziehen und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass es faire Gespräche über einen Frieden geben könne, führte der SPD-Politiker weiter aus.

Wenn die Weltgemeinschaft klar zum Ausdruck bringe, "dass eine militärische Eskalation aus unserer Sicht inakzeptabel ist, dann muss es auch Bewegung geben - auch von der russischen Regierung, vom russischen Präsidenten - in Richtung auf Vorschläge, die eine Friedensbildung ermöglichen", erklärte Scholz. Die Bundesregierung sei im intensiven Gespräch mit allen Beteiligten. Deshalb arbeiten man "sehr unverdrossen" daran, eine Meinungsbildung zustande zu bringen, die klarstelle, dass die internationalen Regeln eingehalten werden müssten, dass das Recht der Macht vorgehen müsse. Er sei "sogar vorsichtig zuversichtlich", dass dies gelinge, meinte der Bundeskanzler.

An dem am Dienstag beginnenden G20-Gipfel der wichtigsten Industriestaaten in Indonesien nehmen neben Scholz unter anderem auch US-Präsident Biden und der chinesische Präsident Xi Jinping teil. Letztere treffen sich bereits am Vortag zu einem bilateralen Austausch.

