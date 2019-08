Frankreichs Präsident Macron hat sich bei einem Treffen mit seinem russischen Kollegen Putin für eine Annäherung zwischen Europa und Russland ausgesprochen.

Es müsse eine neue Architektur der Sicherheit und des Vertrauens geben, sagte Macron in der Sommerresidenz Fort Brégançon an der Riviera. Das Treffen fand wenige Tage vor dem G7-Gipfel statt. Im Mittelpunkt stand der Konflikt in der Ostukraine. Putin sprach von einer Entwicklung, die Anlass zu vorsichtigem Optimismus gebe. Mit dem neuen ukrainischen Präsidenten Selenskyj könne wieder Bewegung in den Friedensprozess kommen. Zu den Gesprächen im sogenannten Normandie-Format, an dem Russland, Deutschland, Frankreich und die Ukraine teilnehmen, gebe es keine Alternative. Macron äußerte die Erwartung, dass es ein weiteres Spitzentreffen zur Ukraine geben werde.