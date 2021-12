Präsident Putin während seiner jährlichen Pressekonferenz. (dpa/Alexander Zemlianichenko)

Besonders kritisierte er eine mögliche Aufnahme der Ukraine in das Verteidigungsbündnis. Eine weitere Nato-Osterweiterung sei unter keinen Umständen zu akzeptieren. Zuvor hatte der Präsident die Verhandlungsbereitschaft der USA im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt als positiv bewertet. Die amerikanischen Partner hätten mitgeteilt, dass die Gespräche zu den geforderten Sicherheitsgarantien Russlands Anfang kommenden Jahres in Genf beginnen könnten.

Putin zur Ukraine: "Wollen keinen Konflikt"

Vorwürfe, eine Eskalation an der Grenze zur Ukraine zu provozieren, wies Putin zurück. Seine Regierung wolle keinen Konflikt. Sie habe aber den Eindruck, dass die ukrainische Regierung eine militärische Operation in der Donbass-Region im Osten des Landes plane. Sein Land werde so handeln, wie es seine Sicherheitsinteressen verlangten. Putin betonte, er hoffe, dass sich die Krise friedlich lösen lasse. Der Ball liege jetzt beim Westen.

Stoltenberg ruft Russland zu Rückzug auf

Zuvor hatte Nato-Generalsekretär Stoltenberg Russland erneut dazu aufgerufen, sein Militär aus dem Grenzgebiet zur Ukraine abzuziehen. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur, Moskau habe die Möglichkeit, ein friedliches und erholsames Weihnachtsfest für alle zu gewährleisten. Nach Nato-Angaben hat Russland in der Nähe der Ukraine zehntausende Soldaten zusammengezogen. Angesichts dessen gibt es Befürchtungen, Moskau könnte das Nachbarland angreifen.

Putin äußert sich auch zu Gaspreisen und zu Nawalny

Putin äußerte sich bei seiner Pressekonferenz auch zu den hohen Gaspreisen in Europa. Er wies jede Verantwortung Russlands dafür zurück. Europa habe sich die Gas-Probleme selbst eingebrockt und müsse diese selbst lösen.

Zum Fall des inhaftierten russischen Oppositionellen Nawalny sagte Putin, der Westen habe nach wie vor keine beweise für dessen "angebliche Vergiftung" mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok vorgelegt. Nawalny hatte im August 2020 einen Giftanschlag überlebt. Seit seiner Rückkehr nach Russland befindet er sich in einem Straflager.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.