Russland-China

Russlands Präsident Putin (rechts) hat den chinesischen Staatschef Xi Jinping eingeladen. (AFP / ALEXANDR DEMYANCHUK)

Er betonte, Moskau und Peking stellten sich gemeinsam dem beispiellosen Druck und den Provokationen aus dem Westen entgegen. Putin kündigte an, dass Xi im Frühjahr zu einem Treffen in die russische Hauptstadt kommen werde. Xi sagte, die Volksrepublik sei bereit, die strategische Zusammenarbeit mit Russland vor dem Hintergrund der schwierigen Situation in der Welt zu intensivieren.

Angesichts der internationalen Verurteilung des russischen Angriffs auf die Ukraine und der westlichen Sanktionen strebt Russland engere Beziehungen zu China an.

Die Regierung in Peking hat sich mit Blick auf den Krieg bislang weitgehend neutral verhalten.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.