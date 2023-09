Die Chongar-Brücke in der südukrainischen Region Cherson zählt auch zur zerstörten Infrastruktur. (IMAGO/ITAR-TASS/Alexander Polegenko)

In einer Videobotschaft kündigte Putin an, in den Gebieten Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk würden Schulen, Krankenhäuser, Wohngebäude und Straßen wieder instand gesetzt. Putin bezeichnete die Annexion wörtlich als "historisches und schicksalsträchtiges Ereignis" und dankte der Entschlossenheit der Menschen in den Gebieten.

Russland hatte die Regionen unter Missachtung des Völkerrechts und nach international nicht anerkannten Referenden eingenommen. Bisher haben die russischen Streitkräfte aber keine vollständige Kontrolle über die annektierten Gebiete. Teile davon hat die Ukraine mit westlicher militärischer Hilfe zurückgewonnen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die vollständige Befreiung aller besetzten Gebiete angekündigt, einschließlich der seit März 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 30.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.